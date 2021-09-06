Kütahya'da öğrenciler yüz yüze eğitime başladı

Kütahya'da, 20212022 eğitim öğretim yılının yüz yüze başlamasıyla 91 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilere başarılı ve sağlıklı bir eğitim öğretim yılı olması dileğinde bulundu.

Başyiğit, öğrencilere temizlik, maske ve mesafe kurallarını hatırlattı.

Final Lisesi Müdürü Muhammed Uygun, "Ülkemizin her yerinde tüm öğrenci, öğretmen, eğitim çalışanlarımız ve velilerimizle el ele vererek 20212022 eğitim öğretim yılının kapısını araladık. Yeni eğitim dönemi hayırlı olsun, sağlıkla geçsin" diye konuştu.

Bu arada, ilk ders zilinin çalınmasının ardından uzun süredir kapalı olan okullarına girmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilerin aileleri de bu heyecana dışarıda bekleyerek ortak oldu.

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