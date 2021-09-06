Simav Kaymakamı görevine başladı

Daha önce kardan Anıtkabir yapmıştı! Şimdi ise araba

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya’nın Simav ilçesine, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaymakam olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar hakkında 2021412 no'lu kararın Resmi Gazete’de yayınlaması ile, Sakarya'nın Ferizli ilçesi Kaymakamı iken Simav Kaymakamı olarak atanan Bahattin Alp Arslanköylü görevine başladı.

6 yıldan bu yana Simav’da görev yapan İlçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ankara'nın Yenimahalle Kaymakamı olarak atandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.