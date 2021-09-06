Müdür Başyiğit: “YENEP ile il ilçelerimize 3 milyon 203 bin 921 TL yatırım kazandırdık”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Zafer Kalkınma Ajansı'nın Bölge İl Milli Eğitim Müdürleri ile yaptığı çevrim içi toplantıda YENEP ile il ilçelere 3 Milyon 203 bin 921 TL yatırım kazandırdıklarını ifade etti.

Zafer Kalkınma Ajansı ve TR33 Bölgesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan "Okul Çağındaki Gençlerin Tasarım, Yenilikçilik ve Üretkenlik Kapasitelerinin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında oluşturulan teknik komisyon, dokuzuncu toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında TR33 bölgesinde hayata geçirilen “Kendin Yap Atölyeleri” süreci değerlendirildi.

Toplantıya katılan Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit yaptığı açıklamada,” YENEP ile il ilçeler dahil olmak üzere 3 Milyon 203 bin 921, 79 Türk Lirası yatırım kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında ilimizde Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Ahteri İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere 3 merkezde toplam 11 istasyonumuz hizmete girdi. Kütahya “Kendin Yap Atölyeleri “adlı projemizde Eğitim kiti ve kılavuzu bütçe kalemi dışında tüm performans göstergelerine ulaştık. YENEP kapsamında düzenlenen eğitimlerde, 348 öğretmenimiz 92 saat, DEMO eğitimlerimizde ise 47 öğrencimize 210 saat eğitim verildi. Ayrıca Ağustos ayı içerisinde planladığımız yaz etkinlikleri kapsamında ise üç haftada 18 farklı grupta ve haftada 40 saat olmak üzere toplam 173 öğrencimize 720 saat eğitim verildi. Atölyeler 6 Eylül'de okullarımız açıldıktan sonra öğrencilerimize hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

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