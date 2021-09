KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahyalı Kıbrıs gazileriyle buluştu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs gazilerinin kendileri için her zaman baş tacı olduğunu dile getirdi.

Muharip Gaziler Derneği Kütahya Şube Başkanı Şaban Başol ve derneğin yönetim kurulu üyeleri ile yemekte bir araya gelen Tatar, Türk askerinin Kıbrıs'a ayak basmasıyla bölge tarihinin değiştiğini ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bugün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güvenliği için 'Mavi Vatan'daki haklarımızın, hukukumuzun korunmasında büyük millet olarak yolumuza devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bekası, geleceği ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Böyle bir muhabbet gününde sizlere bir kez daha minnet duygularımı ifade ediyorum. Çünkü bir millet olmanın en önemli boyutunda yüreğiyle, vatan sevgisiyle, her noktada verilen görev icabı şehit olmak pahasına kendisini ortaya atan o cesaret, fedakarlık, kahramanlık sizde vardı. Onun için Kıbrıs Türkü her zaman 20 Temmuz'u beklemiştir. 'Bekledim de gelmedin' diyenlere en büyük cevabı 20 Temmuz sabahı kahramanlarımızın adaya ayak basmasıyla bağımsızlık, özgürlük ve şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile selametle yolumuza devam ediyoruz. Bunları unutmak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Başkan Boşal ve dernek üyeleri, Tatar'a günün anısına çeşitli hediyeler sundu.

