Kurallara uymayan 64 araç trafikten men edildi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’nın trafik ekiplerince 1 ay içinde, kurallara uygun olmayan 64 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 24 saat esasına göre çalışan polis ve jandarma ekipleri tarafından, 1 aylık süre içinde 9 bin 825 araç denetlenip, 18 bin 661 kişi hakkında genel bilgi toplama işlemi (GBT) yapıldı. Haklarında arama kararı olan 8 kişi yakalandı. Kurallara uygun olmayan 64 araç trafikten men edilirken, 376 aracakişiye trafik cezası uygulanıp 242 bin 837 TL para cezası kesildi.

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