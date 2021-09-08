Müdür Başyiğit: “Yüz yüze eğitimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şeker İlkokulunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü İslam Aktepe, Şeker İlkokulunu ziyaret ederek okulda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Müdür Hasan Başyiğit, sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Okullarda yüz yüze eğitim konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Müdür Başyiğit, okullarda her konuda önlem alındığını gözlemlediklerini ifade ederek, okul idarelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerin bahçede oyunlarını izleyen Başyiğit, öğrencilerin okullarına tekrar kavuşmanın sevinç ve heyecanını açıkça gördüklerini, okulların kapanmasına yol açan salgın hastalık veya afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni etti.

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