Balık sezonu açıldı tezgahları doldu taştı

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Kütahya’nın Simav ilçesindeki balık pazarında, denizlerde av yasağının kalkmasıyla balık tezgahları doldu taştı.

Çarşamba günleri açılan balık pazarlarındaki tezgahlarda hamsi ve istavritin kilosu 25 TL’den satılırken, çipura ve levrek 35 – 40 TL’den alıcı buldu.

Balık satıcısı Cevriye Tumbay, bu yıl balık satışlarında beklenen hareketin görülmediğini, özellikle hamsi balığının fiyatının yüksek olduğunu belirtti. Tumbay “ Eşim Bahri Tumbay ile yaklaşık 25 yıldan bu yana balıkçılık yapıyoruz. Bu yıl balık sezonu yüksek fiyatlarla açıldı. Önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarının düşmesini bekliyoruz” dedi.

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