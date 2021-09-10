Kütahya Baro Başkanı Atam’dan Rektör Uysal’a ziyaret

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Baro Başkanı Av. Ahmet Atam ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Esin Özak Sezengöz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, kurumlar arası ilişkiler görüşüldü. Görüşme sonunda Av. Atam ve Av. Sezengöz, Rektör Kazım Uysal'a görevinde başarılar diledi.

Rektör Uysa, Atam ve Sezengöz'ün ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.