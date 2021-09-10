Veli Çelik eğitimine Devlet Konservatuvarı'na devam edecek

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Kütahyalı ses sanatçısı Veli Çelik, eğitimine Devlet Konservatuvarı'nda devam edecek.

Ses Sanatçısı Veli Çelik, İzmir Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi Bölümünü kazandı.

Domaniç Saruhanlar köyünden Veli Çelik , İzmir Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Ses Eğitimi bölümünde eğitim hayatını sürdürecek.

Veli Çelik, televizyon programları ve Almanya'da ve Türkiye'de birçok yerde konser ve etkinliklere gerçekleştirdi.

Konservatuvarı iyi derecede bitirmek istediğini belirten Çelik, "Çok mutluyum hayallerime bir adım daha yaklaştım, inşallah herkesin takdiriyle desteğiyle iyi bir yerlere gelebilirim dualarını eksik etmeyen başta annem olmak üzere tüm aileme teşekkür ediyorum.Ayrıca Kütahyalı dernek başkanlarına, Kütahyalı sanatçı büyüklerime de sonsuz teşekkür ederim" dedi.

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