Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobille kanala uçtu

Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, Harun Aygün'ün (51) kalp krizi geçirmesiyle kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına düştü. Aygün, hayatını kaybetti.
Kütahya-Tavşanlı yolunun 22'inci kilometresinde, Tavşanlı yönüne giden Harun Aygün yönetimindeki 06 AH 4124 plakalı otomobil, kalp krizi geçirmesiyle kontrolünden çıkıp, yolun sağındaki sulama kanalına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde, Aygün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen sürücünün cansız bedeni, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-09-10 14:49:58
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