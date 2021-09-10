Yakalanan şahıs zehir taciri çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakalanan şahıs zehir taciri çıktı

İHA

Yakalanan şahıs zehir taciri çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bir suçtan arandığını belirleyerek gözaltına aldığı şahıs zehir taciri çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Asayiş Büro ekipleri, firari olan A.Ç.’yi yaptıkları çalışmalar sonucu yakaladı. Tedirgin tavırları ile dikkat çeken şahsın aracında 60 adet extacy hap, 6 gram metanfetamin, 25 gram bonzai ele geçirildi. Başka bir suçtan aranırken uyuşturucu ile yakalanan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müdür Başyiğit, okul inşaatlarını inceledi
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, okul inşaatlarını inceledi
Ecel yolda yakaladı
YEREL HABERLER Ecel yolda yakaladı
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobille kanala uçtu
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, otomobille ...
Koyun parazit banyoluğu vatandaşın hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER Koyun parazit banyoluğu vatandaşın hizmetine sunuldu
Türkiye böyle bir tartışma görmedi Kütahya'da iki porselen devinin oğullarının atışmaları, sosyal medyayı salladı
YEREL HABERLER Türkiye böyle bir tartışma görmedi Kütahya'da iki ...
Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Akarsu göreve başladı
YEREL HABERLER Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Akarsu göreve başladı
Veli Çelik eğitimine Devlet Konservatuvarı'na devam edecek
YEREL HABERLER Veli Çelik eğitimine Devlet Konservatuvarı'na devam ...
Hisarcık’ta Şube Müdürü Eskiakgün'e veda yemeği
YEREL HABERLER Hisarcık’ta Şube Müdürü Eskiakgün'e veda yemeği
Kütahya Baro Başkanı Atam’dan Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Kütahya Baro Başkanı Atam’dan Rektör Uysal’a ziyaret
Tam 210 santimetre boyunda çini vazo imal etti Göz kamaştıran dev çini vazonun fiyatı dudak uçuklatıyor Kütahyalı sanatçı Cengiz Dayan, mesleğinde bir ilki gerçekleştirdi Tamamen el emeği göz nuru ile 6 ayda yaptığı eserini 400 bin TL'ye satışa çıkardı
YEREL HABERLER Tam 210 santimetre boyunda çini vazo imal etti Göz ...
Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı
YEREL HABERLER Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı
Kütahya’da “Seramorium 43” projesi
YEREL HABERLER Kütahya’da “Seramorium 43” projesi
Tavşanlı’da motosiklet hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Tavşanlı’da motosiklet hırsızı yakalandı
Kütahya'ya 12 derslikli anaokulu
YEREL HABERLER Kütahya'ya 12 derslikli anaokulu
Önce giydi, sonra çaldı Kütahya'daki mont hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi
YEREL HABERLER Önce giydi, sonra çaldı Kütahya'daki mont hırsızlığı ...
Kütahya'da fizyoterapistler buluşması
YEREL HABERLER Kütahya'da fizyoterapistler buluşması
Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı
YEREL HABERLER Personel Şube Müdürü İsmail Eker, göreve başladı
Müdür Başyiğit, anaokulu inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, anaokulu inşaatında incelemelerde ...
Kütahyalı lise öğrencisinin ürettiği PCR cihazına onay
YEREL HABERLER Kütahyalı lise öğrencisinin ürettiği PCR cihazına ...
Müdür Başyiğit, okul inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, okul inşaatında incelemelerde bulundu
Gediz’de okul servis araçları ve toplu taşım araçları denetlendi
YEREL HABERLER Gediz’de okul servis araçları ve toplu taşım araçları ...
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iç tetkik sürecinden geçti
YEREL HABERLER Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi iç tetkik sürecinden ...
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne asfalt
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne asfalt
Balık sezonu açıldı tezgahları doldu taştı
YEREL HABERLER Balık sezonu açıldı tezgahları doldu taştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.