Eti Maden işçilerinden eylem

Türkiye’nin en önemli kamu kuruluşlarının başında gelen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan kamu işçileri, yaklaşık 9 aydır sonuçlanmayan toplu iş sözleşmeleri nedeniyle oturma eylemi yaptı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı KütahyaEmet, EskişehirKırka ve BalıkesirBandırma’da bulunan tesislerde çalışan kamu işçileri, yaklaşık 9 aydır imzalanmayan toplu sözleşmeler nedeniyle iki gündür yemeğe gitmeyerek işletmeyi protesto ediyordu. İşçiler bugün de iş çıkışı soyunma odalarından işletmelerde bulunan idari tesislere kadar alkışlar eşliğinde yürüyerek protestolarını devam ettirdi. Yaklaşık 15 dakika sessizce oturma eylemi yapan kamu işçileri, oturma eyleminin ardından maden şehitleri ve tüm vatan için canını feda eden şehitler için saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından işçiler evlerine gitti.

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