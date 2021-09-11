Müdür Başyiğit’en PCR Cihazı üreten öğrenciye ziyaret

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit PCR Cihazı üreten öğrenciyi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz ile birlikte, ailesinin desteğiyle evinde Covid19 testlerinde kullanılan PCR cihazı üreten ve başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği raporlanan Kırdar Bilgiören Fen Lisesi öğrencisi Recep Görkem Akandere'yi okulunda ziyaret etti.

Ziyarette, öğrenciden ürettiği cihaz hakkında bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, öğrenciyi tebrik ederek başarılarının daim olmasını diledi. Başyiğit, öğrenciye icatlarının yanında akademik yönden de kendini geliştirip en üst seviyelere gelmesinin önemli ve mümkün olduğunu ifade ederek, başarılarını bu şekilde taçlandırabilmesini temenni etti.

Görüşmede Kırdar Yönetim Kurulu'ndan Yılmaz Kırdar, Tuncer Kırdar, Uğur Kırdar, okul kurucu müdür ve temsilcileri Rafet Onur Kırdar ve Fatih Kırdar, Lise Müdürü İsmail Karateke ile İlkokul Müdürü Zeki Bayırcı da yer aldılar.

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