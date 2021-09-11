“Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı-3” projesi

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 4004Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 2020/1 çağrı döneminde başvurusu yapılan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı3' projesi 0610 Eylül 2021 tarihleri arasında 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Projede Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Belediyesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Özel Kırdar Bilgiören Koleji, Kütahya il merkezindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve merkezi sınavla öğrenci alan meslek liseleri ile işbirliği yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen projenin hedef kitlesini, Kütahya il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile merkezi sınavla öğrenci alan meslek liselerinde öğrenim gören ve 2020 2021 eğitim ve öğretim yılında 9. sınıfa devam eden öğrenciler oluşturuyor.

Projeye katılımcı olarak hedef kitle kapsamında olan Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası MTAL, Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi, AyselSelahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi ve Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencileri kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Öğrencilerin Doğa, Bilim, Fen, Teknoloji, Matematik, Astronomi, Robotik ve Yazılım ile ilgili konuları disiplinler arası etkileşim sağlanarak, teorik bilgiden ziyade uygulamalı şekilde günlük yaşamla ilişkilendirilerek öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin, etkinliklere aktif katılımı sağlanarak, herhangi bir kaygı duymadan, dokunarak, görerek, eğlenerek ve öğrenmenin keyfini yaşayarak doğa ve bilimle ilgili farkındalık, ilgi ve sevgi düzeylerini artırmak yoluyla analiz ve sentez yapabilmelerinin, doğa ve bilim okuryazarı olmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçlarla öğrencilerin aktif katıldıkları Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Bilişim, Bilim, Doğa, Kişisel Gelişim, Proje, Astronomi, Teknoloji, Sanat, Spor, Ölçme ve Değerlendirme modüllerinde etkinlikler planlanmıştır. Proje kapsamında Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kendin Yap Atölyeleri ve Kütahya BİLSEM'de 14 modülde toplam 34 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi (İLTEM) ve Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'ne eğitim gezisi düzenlenmiştir. Astronomi etkinliklerinde Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Gözlemevi ve Kütahya Özel Kırdar Bilgiören Koleji Planetaryumundan yararlanılmıştır” denildi.

Projenin son gün etkinlikleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, etkinlik alanını ziyaret ederek etkinlikler hakkında bilgi aldı, öğrencilere ve eğitimcilere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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