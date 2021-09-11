Kütahya 112’ye 8 ayda 201 bin 452 asılsız çağrı

112 Acil Çağrı Hizmetleri 2021 Yılı 2. İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile ilgili müdürler katıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit; 2021 yılı istatistik verileri, faaliyetler ve hedefler hakkında bilgiler verdi.

2021 yılının ilk 8 ayında sisteme 423 bin 297 çağrı geldiğini paylaşan Vali Ali Çelik, 318 bin 614 çağrının cevaplandığını 201 bin 452 çağrının asılsız olduğunu söyledi. Acil durumlarda 1 saniyenin bile hayati önemi olduğunu belirten Vali Çelik, 112 acil çağrı merkezinin asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesini istedi.

112 Acil Çağrı Merkezindeki koordinasyon ve uyumlu çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Çelik, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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