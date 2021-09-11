Kütahya'da 'Bilim ve doğa' projesi

Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'nde, TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Seramorium’da Bilim ve Doğa’ adlı proje ile Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğretmenlere merkezin tanıtımı ve doğal sabun yapımı uygulamalı olarak gösterildi.

Kütahya Belediyesi'nin de katkılarıyla Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'nde, 4004 kodlu destekleme programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen ‘Seramorium’da Bilim ve Doğa’ adlı proje ile Türkiye’nin çeşitli illerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi, coğrafya ve sınıf öğretmenliği branşlarından 30 öğretmenin katılımlarıyla başladı. Programa; Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinin yanında bulunan Şair Şeyhi Hekim Sinan’ın türbesinde Şeyhi ile ilgili bilgi verildikten sonra merkezimizin tanıtımı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verildi. Yine merkezde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında yapılan bilgilendirmenin akabinde bu bitkilerin merkez bünyesinde hangi işlemlerle ürünler elde edildiği hususunda katılımcılara bilgi verildi. Merkez laboratuvarında doğal sabun yapımı uygulamalı olarak katılımcılara gösterildi.

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