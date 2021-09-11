Fatih Çalışkan’a “En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü

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Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, "Yılın EN'leri” organizasyonda, “En Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

43 dalda yapılan anket çalışmaları neticesinde Kütahya'nın EN'lerinin seçildiği organizasyonda “En İyi Belediye Başkanı” ödülüne layık görülen Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ödülünü Vali Ali Çelik’in elinden aldı.

Kendisini “En Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık gören katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Rabbim her daim hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eylesin” dedi.

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