Lisenin bir sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı

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Kütahya'da bir lisenin sınıfı korona virüs sebebiyle karantinaya alındı.

Akkent Mahallesi'ndeki Fatih Anadolu Lisesi 10A sınıfında 3 öğrencinin rahatsızlanmaları üzerine okul yönetimi, sağlık ekiplerine haber verdi. Okula gelen filyasyon ekibi tarafından öğrencilere yapılan Covid19 testlerinin sonucu pozitif çıktı. 10A sınıfındaki tüm öğrenci ve öğretmenler 14 gün boyunca evlerinde karantinaya alındı.

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