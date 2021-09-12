Hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Kütahya Valisi Ali Çelik, kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden etkilenen Ağaçköy Mahallesi’ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, ihtiyaç ve taleplerinin olup olmadığını sordu.

Selin başladığı ilk andan itibaren ekiplerin çalışmalara başladığını belirten Vali Ali Çelik, hasar tespitinin tamamlandığını söyledi.

Selden zarar gören fabrikaları da ziyaret eden Vali Çelik, işverenlere ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çelik’e AFAD Kütahya Müdürü Ahmet Ali Artun ile Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık eşlik etti.

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