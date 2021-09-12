Sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 5 yaralı 

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA´nın Gediz ilçesinde, sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında GedizUşak Karayolu üzerindeki Jandarma Kavşağı´nda meydana geldi. Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki 43 ST 286 plakalı sivil polis aracı, Numan Yalçın'ın (26) kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sivil polis aracında bulunan Şahin ile polis memuru Muhammed Esat Coşar, diğer otomobilde ise sürücü Numan Yalçın, yolcu konumunda bulunan Hasan Yalçın (58) ve Dudu Yalçın (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralandığı belirlenen Hasan Yalçın´ın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan polislerin görevde olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ
2021-09-12 20:59:45
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