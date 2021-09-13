DPÜ’de “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, Web 2,0 Araçları” projesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı tarafından desteklenen “Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yenilikçi Eğitim Uygulamaları, WEB 2,0 Araçları” projesi için kapanış toplantısı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ve Güral Porselen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güral'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenci katıldı.

Yürütücülüğünü Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hafize Er Türküresin'in yaptığı projede Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Döndü Özdemir Özden, Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Turgay Alakurt ve Yıldız Teknik Üniversites Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Ahmet Başal uzman olarak yer aldı. Projenin eğitmen kadrosunu ise Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Aksoy, Yıldız Teknik Üniversites Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Genç Osman İlhan, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Kamalı Arslantaş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Türkan Çelik, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Dr. Derya Başer ve Eğitim Fakültemizin akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Funda Erdoğdu oluşturdu.

Konuyla ilgili Eğitim Fakültesinden yapılan açıklamada,” 26 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında uzaktan eğitim programı ile başlayan projenin yüz yüze eğitimleri 611 Eylül 2021 tarihleri arasında Eğitim Fakültesinde gerçekleştirildi. Projenin birinci aşamasında alan yazındaki yerleşik teorilere değinilerek bir alt yapı oluşturulduktan sonra, ikinci aşamada ise atölye çalışmaları yoluyla sosyal bilgiler öğretmenlerinin Web 2,0 araçlarını (artırılmış gerçeklik, infografikler, bulmaca, animasyon, dijital hikaye, tarihi çizgi roman, oyunlaştırma ve biçimlendirici değerlendirme aracı geliştirme, sosyal medya uygulaması, viki) kullanım becerileri geliştirilmeye çalışıldı. Etkinliğin son gününde katılımcılara sertifikaları, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez, Eğitim Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. İrfan Terzi, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar tarafından verildi. Törenin ardından Rektörlük makamına ziyarette bulunan Prof. Dr. Hasan Mandal, burada Üniversitemizde yürütülen çalışmalar hakkında Rektörümüzden ve Rektör Yardımcılarımızdan bilgi aldı. Sohbet şeklinde geçen görüşmenin ardından ziyaret, karşılıklı hediye sunumunun ardından sona erdi” denildi.

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