KSBÜ Tıp Fakültesi'nde eğitim başladı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi'nde tüm dönemlere yüz yüze eğitim başladı.

Öğrencileri KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu karşılayarak, hoş geldiniz konuşması yaptı. Rektör Kavuncu, öğrencilere tekrar kavuşmanın mutluluğunu ifade ederek, “Okulumuz sizlerle güzelleşiyor. Hocalarınızla çok yakın çalışabileceksiniz. KSBÜ Ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın ise Hekim Sinan Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sizler en yüksek puanları alıp buralara geldiniz. Bunun onurunu ve mutluluğunu yaşıyorsunuz. Sizlerin evrensel değerleri özümsemiş, anlayışlı hekimler olmanızı diliyoruz. Hep birlikte güzel bir eğitim öğretim yılı olmasını diliyorum. Sizleri özledik.”

Algın, ayrıca yüz yüze eğitimde dikkat edilecek pandemi kurallarını da hatırlattı.

Konuşmaların ardından açılış dersini Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Tekşen yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.