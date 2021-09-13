AK Parti'den "Millet Bahçemizin içinde kaç adet yetişmiş ağaç olacak?” sorusu Soruyu bilen 43 kişiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kitabı hediye edilecek

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “Kütahya Millet Bahçemizin içinde kaç adet yetişmiş ağaç olacak?” sorusuna doğru cevap veren 43 kişiye geliri AFAD'a verilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitabının hediye edileceğini belirtti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, “100 bin metrekare alana sahip, içerisinde barındıracağı Millet Kütüphanesi, çini satış binası, otoparkı, mescidi, yürüyüş parkurları, dinlenme alanları, bisiklet ve koşu yollarıyla 7'den 70'e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek olan 'Kütahya Millet Bahçemizin içinde kaç adet yetişmiş ağaç olacak?' sorusunda doğru şıkkı işaretleyen 43 hemşerimize geliri AFAD'a verilecek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitabı hediye edilecektir. Kazanan talihliler ise 12 Eylül Pazar 22.00’de açıklanacaktır” dedi.

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