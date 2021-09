Kütahya Belediyesi'nin “Akıllı Kent Kütahya” projesine ödül

Belediye Başkanı Alim Işık, ilkleri içinde barındıran “Akıllı Kent Kütahya” projesinin on binlerce vatandaşın oyları ile ödüle layık görülmesinin kendilerini ve Kütahya’yı gururlandırdığını ifade etti.

Akıllı Kent Uygulamaları kapsamında Türkiye’de ilk ve tek olmak üzere birçok uygulamayı günlük hayatın içine sokan Kütahya Belediyesi, Kent ve Başkan Dergisinin Malatya’da düzenlediği törende ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin her noktasından vatandaşın oy kullandığı ödül programında, Kütahya Belediyesi “Akılı Kent Uygulamaları” kategorisinde ödül aldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan ödülün Kütahya’yı onurlandırdığını ve gururlandırdığını belirtti.

Başkan Işık, “Kent ve Başkan Dergisinin Türkiye genelinde yaptığı çalışma sonucunda, il belediyeleri içerisinde ‘Akıllı Kent Uygulamaları’ kategorisinde şehrimize uygun görülen ödülü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda aldık. Her iki müdür arkadaşıma ve birlikte çalıştıkları ekiplerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle bu ödülün belediyemize verilmesinde etkili olan projelerimiz ise şunlar, 2021 yılı içerisinde Türkiye’nin en modern ücret toplama sistemini şehrimizde uygulamaya geçirdik. Yine Türkiye’de ilk ve tek olan akıllı çöp konteyneri sistemini geliştirdik ve uygulamaya koyduk. Şimdi diğer belediyeler bu sistemden yararlanıyor. Akıllı durak uygulamasına geçtik. Akıllı bisiklet ve otopark çalışmalarımız devam ediyor. Akıllı kiosk yani, su dolum ve diğer etkinlikler için kullanabileceğimiz cihazları şehrimize kazandırdık. Bilgi terminallerini yerleştirdik. Yine Kütahya alt yapı izleme sistemini belediyemizde ilk kez uygulamaya koyduk. Bu ve buna bağlı diğer modüllerle, ilimiz Türkiye’de bu ödüle layık görülen bir il olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun. Söz konusu ödül Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan 12 Eylül tarihinde adıma görevlendirdiğimiz Ulaşım Hizmetleri Müdürümüz Burak Uludağ tarafından alındı” diye konuştu.

