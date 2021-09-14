Salih Özden: “Belediye Başkan Yardımcılığı görevim sona erdi”

Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinin sona erdiğini ifade etti.

Salih Özden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "8 Nisan 2019 tarihinden itibaren yürütmekte olduğum Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevim 14 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Görev yaptığım süre içinde birlikte çalıştığımız Belediye Başkanımız Alim Işık’a, Başkan Yardımcılarımıza, Belediye Meclisi üyelerimize, Belediye şirketlerimizin saygıdeğer yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlarına, bize büyük bir onur ve gurur yaşatan Belediye Kütahyaspor Başkanı ve yakın çalışma arkadaşlarına, Kütahya Belediyesinin çok kıymetli müdürlerine ve gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan değerli personeline destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Aynı şekilde, kadim şehrimiz Kütahya için el ve gönül birliği içinde hayırlı ve güzel işleri birlikte gerçekleştirdiğimiz başta valimiz Ali Çelik olmak üzere değerli Vali Yardımcılarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın kıymetli çalışanlarına, İl Genel Meclisimizin Başkan ve üyelerine, demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerimize, işçi ve memur sendikalarımıza, üniversitelerimizin saygıdeğer rektör ve rektör yardımcılarına, akademik ve idari personeline, sivil toplum teşkilatlarımızın değerli başkan ve üyelerine, her zaman yanımızda gördüğümüz mahalle muhtarlarımıza, yerel basınımızın çilekeş çalışanlarına ve Kütahyalı hemşerilerime teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

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