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Dalgalı seyrini sürdüren altında yükseliş beklentisi Kütahyalı kuyumcu Kerem Paksoy: "Altının fiyatı uzun süredir aynı seviyelerde seyrediyor, önümüzdeki günlerde ciddi bir yükseliş bekleniyor"

İHA

Dalgalı seyrini sürdüren altında yükseliş beklentisi Kütahyalı kuyumcu Kerem Paksoy: "Altının fiyatı uzun süredir aynı seviyelerde seyrediyor, önümüzdeki günlerde ciddi bir yükseliş bekleniyor"

Uzun süredir dalgalı seyrini devam ettiren altın, yeni haftaya 487 lira seviyesinde başladı. Kütahyalı kuyumculara göre, bu dalgalanma sonrası altında ciddi bir yükseliş bekleniyor.
Düğün sezonu ile hızlanan altın piyasası okulların açılması ile durgunlaştı. AltınOns tarafından aşağı yönlü hareketin sürdüğü altında destekleyici dolarTL paritesi olmaya devam ediyor. Gramda 485490 lirasında dalgalanmayı sürdüren altında kuyumculara göre önümüzdeki günlerde ciddi bir yükseliş bekleniyor. Yatırımcısına ve düğüncülere düşük fiyatlardan alma çağrısında bulunan kuyumcu Kerem Paksoy, okul sezonu ile durgunlaşan altın piyasasının tekrardan hareketlenmesini beklediklerini söyledi.
Kuyumcu Kerem Paksoy, “Altın haftaya az bir düşüşle başladı ve ilk işlem gününde 486487 lira seviyesinde işlem görüyor. Bununla birlikte çeyrek altın 790, yarım altın bin 580, cumhuriyet altını 3 bin 70, gramı ise, 7 bin 900 lira civarında fiyatlandırma yapılıyor. Altın 1520 gündür çok fazla oynamadı, gramda 35 liralık bir hareket oluyor şu anda bizler de onun için altında bir yükselişin olacağını bekliyoruz. Okulların açılması ile düğün alışverişlerinde bir yavaşlama oldu, ancak insanların okula alışmasının ardından önümüzdeki düğünler için altının da düşük olması nedeni ile hazırlıklar yeniden başladı. Düğün sezonunda genellikle takı grubu olan altınlar tercih ediliyor. Bunların içinde bilezikler, set grupları, klasik alyanslar buluyor. Yatırımcısına tavsiyem ise altın uzun süredir bu seviyelerde seyretmektedir ve ciddi bir yükseliş beklenmektedir. Önümüzdeki zaman için altın alışverişlerini yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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