OSB yolu için yeni düzenleme

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) ulaşımı sağlayan yolların durumu ile ilgili OSB yönetiminin yer aldığı, toplantı Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya OSB’ye ulaşımı sağlayan Zafertepe Kavşağı, Çevre Yolu ve İmam Gazali Caddesi'nde yapılacak düzenlemeler hakkında OSB’de toplantı gerçekleşti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, OSB Başkan Vekili Emin Yüce, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Kütahya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Arık, Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Burak Uludağ, Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ve OSB yönetiminin yer aldığı toplantıda OSB’ye ulaşımda yaşanan trafik sıkıntısı ve çözüm önerileri ele alındı.

Yapılan toplantıda Zafertepe Kavşağı, Çevre Yolu ve İmam Gazali Caddesi'nde yapılabilecek düzenlemeler hazırlanan taslak krokiler üzerinde Vali Çelik, Belediye Başkanı Işık ve OSB yönetimi tarafından çözüm önerileri değerlendirildi.

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