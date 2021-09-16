Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2021 yılı projelerinin değerlendirilmesi ve gelecek yıllar için yapılacak projelerin istişaresini yapmak üzere koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık başkanlığında Şube ve İlçe Müdürlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda İlçe Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerince yürütülen projelerin değerlendirilmesi yapılarak gelecek sene için hazırlanan projeler masaya yatırıldı.

Toplantıyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Toplantıda, ilimiz çiftçisini ve tarımını yerel ve ulusal kaynaklar ile nasıl desteklenirse daha fazla katma değer üretebiliriz, sürdürülebilir ve izlenebilir bir tarım için İlimizde hangi projeleri hayata geçirmeliyiz, sulamaya açılan sahalarda; alternatif sulama yöntemleri ve diğer bölgelerimizde farklı olarak hangi ürünlerin yetiştiriciliğinin yapılmasını daha fazla kazanç sağlayacağı ve bölgeye has ürünlerin tanıtımı ile yaygınlaştırılması gibi hususlarda bilgi alışverişinde bulunuldu” denildi.

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