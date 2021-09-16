Başkan Akçadurak okul ziyaretlerine devam ediyor

Kütahya’nın Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 20212022 yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle İlçe merkezindeki okulları ziyaret ederek, okul müdürleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

Ziyaret kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Coşkun, Gediz Fen Lisesi Müdürü İsmail Korkmaz ve Dayınlar İlkokulu Müdürü Ali Cicikara’yı ziyaret ederek, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci, öğretmen ve idarecilere başarılar dileğinde bulundu.

Okul müdürüyle yaptığı görüşmede okulların durumları hakkında bilgi alan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Eğitime ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza büyük önem veriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile imkânlarımız doğrultusunda Gediz Belediyesi olarak tüm okullarımıza talepleri ve istekleri doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. 20212022 Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte tüm idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

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