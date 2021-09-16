Tavşanlı'da kan bağışı etkinliği

Kütahya ve ilçelerinde kan alımlarını sürdüren Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde görevli sağlık ekibine Tavşanlı ilçesinde yağmur yağışına rağmen 55 ünite kan bağışında bulunuldu.

Tavşanlı halkına teşekkür eden Kütahya Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Güzeldülkar, “Yağmur yağışına rağmen beklediğimizin üzerinde kan bağışı gerçekleşti. Kan bir sefere mahsus değil, sürekli ihtiyaçtır. Kızılay tırı dün, bugün ve yarın da Cumhuriyet meydanında bağışçılar için bulunacak." dedi.

Kızılay tırının hafta sonu da Kütahya merkez Sera AVM önünde iki gün konuşlanacağı ve iki gün kan bağışı kabul edileceği bilgisi edinildi.

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