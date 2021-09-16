Tavşanlı'da kan bağışı etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı'da kan bağışı etkinliği

İHA

Tavşanlı'da kan bağışı etkinliği

Kütahya ve ilçelerinde kan alımlarını sürdüren Kütahya Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde görevli sağlık ekibine Tavşanlı ilçesinde yağmur yağışına rağmen 55 ünite kan bağışında bulunuldu.
Tavşanlı halkına teşekkür eden Kütahya Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Güzeldülkar, “Yağmur yağışına rağmen beklediğimizin üzerinde kan bağışı gerçekleşti. Kan bir sefere mahsus değil, sürekli ihtiyaçtır. Kızılay tırı dün, bugün ve yarın da Cumhuriyet meydanında bağışçılar için bulunacak." dedi.
Kızılay tırının hafta sonu da Kütahya merkez Sera AVM önünde iki gün konuşlanacağı ve iki gün kan bağışı kabul edileceği bilgisi edinildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Özay’dan şehit ailesine ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Özay’dan şehit ailesine ziyaret
Kütahya'da turizm patlaması, bir önceki yıla göre yüzde 20 artış Yılın ilk 6 ayında Kütahya’yı 300 bin yerli ve yabancı turist konaklamalı olarak ziyaret etti
YEREL HABERLER Kütahya'da turizm patlaması, bir önceki yıla göre ...
Başkan Akçadurak okul ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak okul ziyaretlerine devam ediyor
Kütahya’da İl Tarım Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı
YEREL HABERLER Kütahya’da İl Tarım Müdürlüğü'nde koordinasyon ...
Kanal Kütahya projesinde takas işlemleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kanal Kütahya projesinde takas işlemleri devam ediyor
İmam Hatipli öğrencinin Tıp Fakültesi sevinci
YEREL HABERLER İmam Hatipli öğrencinin Tıp Fakültesi sevinci
Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti
YEREL HABERLER Kütahya Kent Konseyi Başkanı Ali Kaya istifa etti
Belediyeden öğrencilere hijyen seti
YEREL HABERLER Belediyeden öğrencilere hijyen seti
Kütahya'da çadırdaki depremzedeler, AFAD konteynerlerine yerleşiyor
YEREL HABERLER Kütahya'da çadırdaki depremzedeler, AFAD ...
Çavdarhisar Kaymakamı görevine başladı
YEREL HABERLER Çavdarhisar Kaymakamı görevine başladı
Başkan Ertuğrul Cevahir: "Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Ertuğrul Cevahir: "Cami temizliği hizmetimiz ...
Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete girdi
YEREL HABERLER Belediyenin temin ettiği cenaze nakil aracı hizmete ...
OSB yolu için yeni düzenleme
YEREL HABERLER OSB yolu için yeni düzenleme
8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ilk kazı başladı Kütahya Valisi Ali Çelik: "Bakır ve gümüş işçiliği ile tekstile ait buluntuların ortaya çıkması heyecan verici"
YEREL HABERLER 8 bin yıllık geçmişe ışık tutacak Tavşanlı Höyük'te ...
Hayme Ana Kur’an Kursu’nda eğitim zamanı
YEREL HABERLER Hayme Ana Kur’an Kursu’nda eğitim zamanı
Başkan Işık: "Sezonu en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "Sezonu en iyi şekilde değerlendirmenin ...
Dalgalı seyrini sürdüren altında yükseliş beklentisi Kütahyalı kuyumcu Kerem Paksoy: "Altının fiyatı uzun süredir aynı seviyelerde seyrediyor, önümüzdeki günlerde ciddi bir yükseliş bekleniyor"
YEREL HABERLER Dalgalı seyrini sürdüren altında yükseliş ...
Salih Özden: “Belediye Başkan Yardımcılığı görevim sona erdi”
YEREL HABERLER Salih Özden: “Belediye Başkan Yardımcılığı görevim ...
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: “Devlet, Altıntaş'ta da milletinin yanında olmuştur”
YEREL HABERLER AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyhun: “Devlet, ...
Kütahya Belediyesi'nin “Akıllı Kent Kütahya” projesine ödül
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nin “Akıllı Kent Kütahya” ...
Altıntaş’ta yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Altıntaş’ta yaralar sarılıyor
Kanal Kütahya projesi için arsa takası
YEREL HABERLER Kanal Kütahya projesi için arsa takası
Vali Çelik: "Bağımlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz"
YEREL HABERLER Vali Çelik: "Bağımlılıkla hep birlikte mücadele ...
Başkan Işık: "İki yılda 3 bine yakın ek iş yeri açılışına imkan sağladık"
YEREL HABERLER Başkan Işık: "İki yılda 3 bine yakın ek iş yeri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.