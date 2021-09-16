KSBÜ'nün 'Aşıya davet' klibi izlenme rekoru kırdı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (KSBÜ), vatandaşları aşıya teşvik etmek için hazırladığı klip sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.
Kentin tarihi ve turistin bölgelerinin yer aldığı görüntüler, üniversitenin sosyal medya hesaplarında kısa sürede izlenme rekoru kırdı.Kilipte KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, öğretim üyeleri ve öğrencileri rol aldı
Rektörlükten yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Sağlık Temalı Devlet Üniversitesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Ailesi olarak, hazırladığımız 'Aşı için çal' projesi kapsamında, 'İbrişim örmüyorlar' türküsünü seslendirildi. Aklımızda sağlık kalbimizde mavi günler. Sağlıklı bir gelecek için, siz de lütfen aşınızı olunuz" denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.