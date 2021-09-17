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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da kırmızı ışıkta geçen öğrenci servis minibüsüne TIR çarptı. Kazada 3´ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Zafertepe kavşağında meydana geldi. İsmail Cinkılıç idaresindeki 43 KJ 804 plakalı TIR, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Yasin Arslan´ın kullandığı 43 S 0352 plakalı öğrenci servis minibüsüne çarptı. Kazada minibüsün sürücüsü Arslan´ın yanı sıra hostes ve 3 öğrenci yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2021-09-17 09:58:40



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