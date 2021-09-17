Sarıkız Parkı yenilendi

Kütahya Ilıca'da Sarıkız Parkı ile birlikte Hasulhas çevresinde yer alan parkların bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlandı. Yenilenen parklar artık daha konforlu ve güvenli bir hale geldi.

Uzun yıllardır bakımsız kalan Otel Harlek ile Hasulhas’ın bağlatısını sağlayan Sarıkız Parkı merdivenleri ve duvarları yenilendi. Yapılan yenileme çalışması ile eski görüntüsünden tamamen uzaklaşan Sarıkız Parkı, merdivenleri ve duvarlarının yanında, yenilenen aydınlatma direkleri ile daha güvenli ve konforlu bir hale dönüştürüldü. Diğer taraftan ise Hasulhas’ın çevresinde yer alan iki parkta da bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ilıca termal bölgesine yapılan bu bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gelen misafirlerimizi memnun ediyor.

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