Kütahya'da tır ile öğrenci servisi çarpıştı: 4 yaralı

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Kütahya'da tır ile öğrenci servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü öğrenci toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, KütahyaAfyonkarahisar karayolu Zafertepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. idaresindeki 43 KJ 804 plakalı tır, Y.A.'nın yönetimindeki 43 S 352 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Kazada, servis şoförü Y.A. ve isimleri belirtilmeyen 3 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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