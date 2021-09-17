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Kütahya'da "Dumlupınar bir varoluşun hikayesi" belgeseli DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin: "Film, Kütahya ve Dumlupınar'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

İHA

Kütahya'da "Dumlupınar bir varoluşun hikayesi" belgeseli DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin: "Film, Kütahya ve Dumlupınar'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) Kütahya Valiliği, DPÜ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Dumlupınar bir varoluşun hikayesi" belgeselinin gösterimi, Kütahya protokolünün katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Ahmet Uluçay Amfisi’nde düzenlenen törene Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Muammer Gavas, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Atilla Batur, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kırbaç, Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ, Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya il protokol üyeleri, akademik ve idari personellerimiz ile davetliler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, konuşmasında belgeselin hayata geçirilme sürecini, belgeselin hazırlanmasında uygulanan teknikleri açıkladı. Dekan Levent Mercin, ”Bir milleti millet yapan, her nereden gelirse gelsin, vatanın bekası ve hürriyeti için ölümü dahi göze almasıdır. Türk tarihi bunun örnekleriyle doludur. 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi ve Zaferi bunlardan biridir. Sanat, sanatçısı için yapılabilen ve duyguları yansıtan görsel veya işitsel bir nesneye dönüşebilen bir olgudur. Ancak sanatın başka görevleri de vardır. Bu yönüyle sanat, geçmiş ile gelecek arasında köprü vazifesi görebilen, farkındalık oluşturan, duygu birliği sağlayan ve bu duyguyu canlı tutan, olay ve olguları unutturmayan özelliklere de sahiptir. Bizler bu vatanın bir evladı olarak, bu vatan için canını feda etmiş aziz şehitlerimizi unutturmamak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını anmak, Kahraman Türk Ordumuz ile Milletimizin gösterdiği Millî Mücadele konusunda farkındalık oluşturmak; sanatın dilini kullanarak bu destansı zaferi gelecek kuşaklara görsel yolla aktarmak için yola çıktık” dedi.

"Belgesel yaklaşık 20 ay önce bir fikir olarak başladı "
Dekan Levent Mercin, ”Kütahya Valiliği, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Doğa Koruma ve Millî Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, Dumlupınar Kaymakamlığı ile Dumlupınar Belediyesinin iş birliği ile hazırlanan 'Dumlupınar Bir Varoluşun Hikayesi' belgeseli yaklaşık 20 ay önce bir fikir olarak başladı. Salgın döneminin olumsuz etkilediği süreç sonrası belgesel nihayet tamamlanmış oldu. Belgeselin senaryosu DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Doğa Koruma ve Millî Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve ATESE (Genelkurmay Askeri Tarih Stratejik Etüd ve Denetleme Başkanlığı Arşivi) tarafından hazırlandı. Bunun dışında her türlü çekim, kurgu, animasyon, karakter tasarımı, illüstrasyon, color fx ve benzeri teknikleri, simülasyonları, montaj ve rander çalışmaları Güzel Sanatlar Fakültemiz tarafından üstlenildi. Belgesel, yaklaşık 15 dakika ile sınırlandırıldı. Tarihimizde Milli Mücadele'nin sembollerinden biri olan 'Başkomutan Meydan Muharebesi' yani diğer adıyla 'Büyük Taarruz' ile ilgili, 'Dumlupınar, bir varoluşun hikayesi' ismi ile hazırlanan belgesel, Kütahya’da ilk kez gerçekleştirilmiş oldu. Bu belgeselin medya araçlarında paylaşılması ve bir eğitim materyali olarak kullanılması ile şehitlerimizin aziz hatıraları yaşatılacak, bu önemli zaferin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlanacak ve ayrıca bölgenin ve kentimizin tanıtımı açısından önemli bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

“Büyük Taarruz'un bir çok hikayesini anlatıyor”
Belgeselin Büyük Taarruz'un bir çok hikayesini anlattığına vurgu yapan Mercin, ”Belgeselin içeriğinde 30 Ağustos 1922’ye gelinme süreci, 20 Ağustos 1922 Akşehir’in karargah olarak kullanılması, 27 Ağustos 1922’de Afyon’un düşman işgalinden kurtarılması, 30 Ağustos 1922 Başkomutan Meydan Muharebesi ve Çalköy’deki mücadele sonrası elde edilen zafer; sonrasında düşmanın İzmir’e kadar kovalanması ve 9 Eylül 1922’de İzmir’in işgalden kurtarılması ele alınmıştır. Ayrıca Şehit Sancaktar Mehmet Anıtı, Baba ve Oğul, Sakatların İsmail ve Ayşe Çavuş’un hikâyeleri de bu belgeselde yer almaktadır. Belgeselin görüntüleri, arşiv taraması, farklı zaman dilimlerinde Dumlupınar, Zafertepeçalköy, Afyon Kocatepe bölgesinin havadan görüntülerinin çekilmesi; Akademisyen Hocalarımızdan Prof. Dr. Ahmet Altıntaş ve Prof. Dr. Sadık Sarısaman ile Doç. Dr. Arif Kolay’ın yaptıkları araştırma verilerini aktarırken video kayıtlarının alınması ve Dumlupınar’da o tarihte geçen olaylardan bazılarının tanığı olan ve olayları sözlü olarak dinleyen vatandaşlarımızdan ikisinin aktarımlarının kayıt altına alınması ile elde edilmiştir. Tarihi belgelerde yazan ama herhangi bir görseli olmayan sahnelerin illüstrasyonlarının ve simülasyonlarının tarafımızdan gerçekleştirilmesi, bu belgeselin özgün yönü olarak kabul edilebilir” dedi.
Prof. Dr. Levent Mercin’in konuşmasının ardından belgesel gösterimine geçildi. Yaklaşık 15 dakika süren belgesel katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve gösterimin sonunda uzun süre alkışlandı.
Gösterimin ardından belgeselin hazırlanmasına katkı sunan Buğra Karadağ, Şemsettin Akağaç, Prof. Dr. Levent Mercin, Şahin Çılgın, Prof. Dr. Ersen Ersoy, Prof. Dr. Ahmet Altıntaş, Doç. Dr. Arif Kolay, Dr. Öğr. Üyesi Şakir Turan, Volkan Tanışman, Serpil Taşpınar, Öğr. Gör. Fatih Kara, Öğr. Gör. Can Pekin, Batuhan Servet Altunay, Doğan Güneş Yıldırım, Kadir Yay, Tuğçe İmren, Ramadan Ramadanoglu, Fatma Nalbant, Ayşe Solmaz, Furkan Saraç, Muhammed Akram Adnan ve Özgür Tor'a protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi ve kaftan biçiminde çini hediye edildi.

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