Kütahya'da 179 temizlik görevlisi alınacak

Kütahya Çalışma ve İş Kurumu (İşKur) İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında 179 temizlik görevlisi alınacağını duyurdu.

İşKur İl Müdürü Kamil Uçan, yaptığı açıklamada, "Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görevlendirilmek üzere 154 kişi, Kütahya İl Özel İdaresi bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 kişi, Kütahya Müftülüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 kişi noter kurası ve liste yöntemi ile alınacak. Başvurular 20 Eylül’de sona erecek. Başvurular, Alo 170, esube.iskur.gov.tr ve edevlet’ten yapılacak. Covid19 tedbirleri kapsamında Kütahya İşKur, Tavşanlı Hizmet Merkezi ve Belediyelerdeki irtibat noktalarından başvuru alınmayacaktır. Başvuru sonrasındaki işlemler (listelerin asılması, noter kurasının sonuçlarının ilanı, evrak teslimi ve benzeri) alım yapılacak olan ilgili kurum tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı.

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