Başkan Ertuğrul Cevahir: "Cami temizliği hizmetimiz kesintisiz devam edecek"

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından her gün ve her hafta yapılan cami temizlik işlemleri devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde yapılan temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Covid19 sürecinde camilerde yapılan dezenfektan temizliğinin yanında rutin cami temizliği de her gün ve her hafta rutin olarak devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Cevahir ve Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Çolak Fuat Paşa Camisinde ekiplerin yaptığı temizlik çalışmasını inceledi. İbadethanelerin temizliğinin düzenli olarak yapıldığını belirten Başkan Yardımcısı Cevahir, emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu uygulamanın kesintisiz olarak devam edeceğini belirtti.

