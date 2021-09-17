Tavşanlı'da ceviz üreticilerine bilgi verildi

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Kütahya'nın Tavşanlı İlçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kuruçay Beldesinde bulunan meyve bahçesinde hasadı yaklaşan ceviz bahçesinde rekolte ile ilgili üreticilere bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cevizin insan sağlığı açısından önemi, sofradaki yeri, ceviz yetiştiriciliği, aşılama, hastalık ve zararlılar, budama teknikleri konularında ziraat mühendisi Abdurrahman Adin tarafından ceviz üreticisi çiftçilere bilgiler aktarıldı.

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