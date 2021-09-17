BİLSEM öğrencileri Hekim Sinan'da

TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı3' projesi dahilinde Kütahya BİLSEM öğrencileri, Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi'ni ziyaret etti.

BİLSEM tarafından 4004Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında 2020/1 çağrı döneminde başvurusu yapılan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı3' projesi 610 Eylül 2021 tarihleri arasında 24 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Projede, Kütahya Belediyesi, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Özel Kırdar Bilgiören Koleji, Kütahya il merkezindeki özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ve merkezi sınavla öğrenci alan meslek liseleri ile işbirliği yapıldı.

Proje kapsamında Kütahya Belediyesi Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi'ne ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi (İLTEM) ve eğitim gezisi düzenlendi. Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezini gezen öğrenciler, merkez yetkililerinden bilgiler aldılar.

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