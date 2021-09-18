Tavşanlı ve Domaniç Hayme Ana MYO'lar turuncu bayraklarını teslim aldı Rektör Uysal: “Tüm binalarımızı engelsiz binaya dönüştürmek için çalışıyoruz”

Yükseköğretim Kurulunun Engelsiz Üniversiteler Ödüllerinde son iki yılda zirvede yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı ve Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulları Turuncu Bayraklarını teslim aldı.

Turuncu bayrak almaya hak kazanan akademik birimlere bayrak ve sertifikalarını teslim etmek için Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur ve Engelli Öğrenci Birimi Sorumlusu Yakup Ünallı'nın yer aldığı Üniversite heyetinin ilk durağı 2020 yılında Turuncu Bayrak kazanan Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi oldu. Fakülteye turuncu bayrağını ve sertifikasını teslim eden Üniversite heyeti, Dekan Prof. Dr. Ahmet Ağca ve idari personellerden fakültede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üniversite heyeti, görüşme sonunda Fakültenin yönetici ve öğretim üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

“Tavşanlı ve Domaniç Hayme Ana MYO'lar bayraklarını teslim aldı”

Tavşanlı Meslek Yüksekokuluna geçen Rektör Kazım Uysal ve beraberindeki heyet, MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik'e Turuncu Bayrak ve sertifikalarını sundu. Turuncu Bayrak, burada düzenlenen törenle Fakültenin gönderine çekildi. Daha sonra Rektör Uysal başkanlığındaki heyet müdürlük makamına geçerek Meslek Yüksekokulunda yürütülen eğitim ve araştırma çalışmaları konusunda bilgi aldı. Tavşanlı'nın ardından Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden ve burada MYO Müdürü Öğr. Gör. Türkmen Kalkan ve idareciler tarafından karşılanan heyet, Turuncu Bayrak ve sertifika sunumundan sonra Meslek Yüksekokulunun yeni akademik yıla nasıl hazırlandığını, MYO yönetiminin açıklamaları üzerinden değerlendirdi.

“Tüm binalarımızı engelsiz binaya dönüştürmek için çalışıyoruz”

Yapılan ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Kazım Uysal, YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde iki yıldır zirvede yer alan Üniversitenin henüz Turuncu Bayrak kazanmamış binalarının da bu ödülü kazanmaları için çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

DPÜ'yü Türkiye'nin engelsiz erişim alanında liderliğe taşıyan birimlerinden Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Tavşanlı ve Domaniç Meslek Yüksekokullarının yönetici ve çalışanlarına teşekkür eden Rektör Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye’nin engelsiz erişilebilen üniversiteleri arasında birinciliği iki yıldır kimseye bırakmıyor. Biz üniversite binalarımızı, eğitim ve sosyal etkinlik alanlarımızı tüm öğrencilerimize ve hatta tüm vatandaşlarımıza açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece fiziki engelleri kaldırması yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz yapması ile değil, sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmesi ile değil, insani duruşu ile sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanında. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul ediyoruz. Çok kısa sürede turuncu bayraklarımızın tamamını ilgili birimlerimize teslim edeceğiz ve DPÜ'nün yerleşke ve binalarının bilgiyi ve sosyal yaşamı arayan herkese açık olduğunu ilan edeceğiz" dedi.

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