Suyu azalan çayda ölmek üzere olan 200 balığı başka çaya taşıdı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde üniversite öğrencisi Sefa Cengiz, kuraklık nedeniyle suyu azalan çayda oksijensiz kalan balıkları başka bir çaya taşıdı.

Bağlar Yanı mevkiinde dayısı Kazım Yaman ile birlikte çay kenarında yürüyüş yapan Veteriner Fakültesi öğrencisi Sefa Cengiz, kuraklık nedeniyle suyu azalan Geren Çayı'nda küçük ve büyük balıkların oksijensiz kaldıklarını fark etti. Balıkların ölmesini önlemek amacıyla harekete geçen A. Sefa Cengiz, dayısı ile birlikte sudaki yaklaşık 200 balığı fileyle yakalayıp su dolu pet şişeye koyduktan sonra Koca Çay'a bıraktı.

Bir haftalık uğraş sonucu Geren Çayı'nda ölmek üzere olan balıkları alıp Koca Çay'a taşıdıklarını ifade eden Sefa Cengiz, "Dayımla yürüyüş yaptığımız esnada Geren Çayı'nın kenarındaki su birikintisinde balıkların azalan su yüzünden oksijensiz kaldıklarını ve ölmek üzere olduklarını fark ettik. Balıklar oraya havyar zamanında yani yumurta atma sırasında gelir ve geri dönerler. Çayda su azaldığında ise geri dönemeyen balıklar orada mahsur kalıp hayvanlara yem olabilir. Bunun üzerine dayım ile beraber temin ettiğimiz file ile bir hafta süresince uzun uğraşlar sonucu inlerine giren balıkları oradan çıkarıp su dolu büyük pet şişelere koyup, ilçe merkezinden geçen ve suyu bol olan Koca Çay'a bıraktık” dedi.

Balıkları kurtardıkları için mutlu olduğunu dile getiren Cengiz, "Bizler balıkları çaydaki su birikintisinden kurtarmasaydık orada ölüp gidecekler ve hayvanlara yem olacaklardı. Gerçekleştirdiğimiz kurtarma çalışmasıyla hem Koca Çay'a 200 balık kazandırdık, hem de balıkları ölümden kurtarmış olduk" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.