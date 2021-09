"Çöplerin yeri ormanlar değil"

Kütahya Valisi Ali Çelik, Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmak için Yeşilay gönüllüleri ve gençlerle birlikte bir araya geldi. Geleceğe temiz bir çevre bırakmanın en önemli görev olduğunu söyleyen Vali Çelik, “Bu doğa bizim ve başka gidecek yerimiz yok. Şahit olduğumuz görüntüler medeniyetimize yakışmıyor” dedi.

180 ülkede ve Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilen sivil çöp toplama hareketi let’s do it!, Yeşilay Kütahya Şubesi öncülüğünde Kütahya Şehir Ormanı’nda yapıldı.

Farkındalık etkinliğine; Vali Ali Çelik, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan, Yeşilay Kütahya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Ünal Topçuoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay Spor Kulübü sporcuları, Let’s Do It! Kütahya Temsilcisi İsa Burak Bulduk, STK Temsilcileri ile gönüllüler katıldı.

Vali Ali Çelik ilk olarak Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilay Kütahya’nın Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık Kampı‘nda gönüllü gençler ve çocuklarla bir araya geldi.

Burada gençlerle bir süre sohbet eden Vali Çelik, çocuklarla oyunlar oynayıp şarkılar söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Vali Çelik, çocukların hem eğlendiği hem öğrendiği kampın, Yeşilay bilinci ve kültürünün toplumda yaygınlaşmasına da katkı sunacağını söyledi.

Vali Çelik daha sonra gönüllülerle birlikte, ormana atılan pet ve cam şişe, gıda ambalajları gibi çöpleri topladı.

Geleceğe bırakılacak en büyük hazinenin temiz bir çevre olduğuna dikkat çeken Vali Ali Çelik, “Bu doğa bizim ve başka gidecek yerimiz yok. Şahit olduğumuz görüntüler medeniyetimize yakışmıyor” şeklinde konuştu.

Ormanların ve piknik alanlarının çöp atma yeri olmadığının altını çizen Vali Çelik, “Doğamızı ve çevremizi olumsuz etkileyen bu davranışlardan hızlı bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Bu kültürü, bilinci hem kendimize hem de çocuklarımıza aşılamalıyız. Bu doğa bizim ve başka gidecek yerimiz yok. Hep beraber sahip çıkmalı ve çevremizi temiz tutmalıyız. Çöplerin yeri ormanlar değil, ormanlar canlılarımızın yuvası” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.