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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

Simav’da din görevlilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, müftülük tarafından din görevlilerine yönelik toplantı düzenlendi. Simav İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır moderatörlüğünde, pandemi kuralları dikkate alınarak yapılan toplantıya ilçe genelindeki tüm din görevlileri katıldı.
Belediye Kültür Evi Salonu’nda gerçekleştirilen din görevlileri toplantısında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bildirilen idari konular ve talimatlar başta olmak üzere, 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı Kur’an Kursu faaliyetleri ve cami hizmetleri üzerinde duruldu.
Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, uzun bir aradan sonra din görevlileriyle bir araya gelmenin mutluluğu içinde olduklarını belirterek, din görevlilerinin vatandaşlara en iyi bir şekilde din hizmeti sunmaları gerektiğini ifade etti.
Müftü Aydın, “ Afetlerde insanlar birbirine yaklaşıp camilere sığınırken, Covid – 19 salgın hastalığı sebebiyle insanlar birbirinden kaçar hale geldi. Yüce Mevla’mız, bu salgın hastalığın tez zamanda sona ermesini nasip eylesin, vatanımızı her türlü afetlerden ve belalardan muhafaza eylesin” dedi.

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