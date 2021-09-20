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Kütahya Valisi Ali Çelik, il merkezinde yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Okul inşaatlarında gelinen aşama hakkında İl Milli Müdürü Hasan Başyiğit’ten bilgiler alan Vali Ali Çelik, okulların 20222023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için koordinasyonun sağlanması ve çalışmaların yakından takip edilmesi talimatını verdi.

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulların yerine yeni binaların yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Vali Ali Çelik, incelemelerde bulunduğu 24 derslikli Atatürk MTAL, 8 derslikli Dumlupınar Anaokulu, 24 derslikli Dumlupınar Ortaokulu, 6 derslikli 30 Ağustos Anaokulu, 8 derslikli Ümran Aygen İlkokulu, 16 derslikli Merkez İlkokulu, 8 derslikli Akkent Anaokulu, 16 derslikli Şair Şeyhi İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu ile Fuat Paşa İlkokulunun 20222023 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

Öğrencilerin okulların tamamlanmasıyla birlikte donanımlı ve modern eğitim öğretim ortamına kavuşacağını söyleyen Vali Çelik, eğitimdeki kalite ve başarının artırılması için hep birlikte gayret göstereceğiz dedi.

Vali Çelik’e Vali Yardımcısı Hasan Erkal ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak eşlik etti.

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