Müdür Başyiğit: “Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfediyoruz"

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde "Altıntaş Kendin Yap Atölyesinde incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerin bu atölyeler sayesinde ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Altıntaş ilçesini ziyarette Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve Belediye Başkanı Arif Teke'yi makamlarında ziyaret etti.

Müdür Hasan Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretinde ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri ve yüz yüze eğitim hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven'den bilgi aldı.

Daha sonra Yolçatı İlkokulunu ziyaret eden Müdür Başyiğit, burada öğrencilerle sınıflarında bir araya geldi. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Başyiğit, uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek kesintisiz yüz yüze eğitim için salgın hastalık tedbirlerine uymak gerektiğini belirtti. Öğrenciler de yüz yüze eğitime kavuştukları için çok sevinçli olduklarını dile getirdiler.

Altıntaş Anadolu İmam Hatip Lisesini ve Sancaktar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada bulunan "Altıntaş Kendin Yap Atölyesinde incelemelerde bulundu. Öğrencilerin bu atölyeler sayesinde ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme imkanı bulduklarını belirten Başyiğit, öğrencilere bu fırsatı sağlayan başta İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Salgın hastalık sürecinin devam ettiğini söyleyen Başyiğit, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemini hatırlatarak, bu hastalıktan bir an önce kurtulmak için ayrıca aşı olmanın şart olduğunu ifade etti. Aşı olmayanların aşı olmaları için ikna edilmesi gerektiğini belirterek öğrencilerin de velilerini bu konuda ikna edebileceklerini söyledi.

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