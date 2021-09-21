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Kütahya'da darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama

İHA

Kütahya'da darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 37 yaşındaki şahsın darp edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan Yalçın Sargın (37), önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ölü buluşmuştu. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde 23 yaşındaki şüpheli M.Y. gözaltına alındı.
Polisteki ifadesinin ardından Tavşanlı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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