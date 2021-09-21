Kütahya'da darp edilerek öldürülmesi olayında 1 tutuklama

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 37 yaşındaki şahsın darp edilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ikinci el eşya dükkanı bulunan Yalçın Sargın (37), önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ölü buluşmuştu. Polisin yaptığı çalışmalar neticesinde 23 yaşındaki şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinin ardından Tavşanlı Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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