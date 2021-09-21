İsmet Katı'nın ilk şiir kitabı çıktı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde şiir alanında çalışmalar yapan İsmet Katı'nın ilk şiir kitabı şiir severlerle buluştu.

Katı'nın ilk şiir kitabı olan "İnsan Evvela Umudunda Vurulur" adlı eserini Ritim Sanat Yayınları yayına sunarken

İlkokul'dan bu yana şiire ilgi duyduğunu belirten İsmet Katı'nın şiir kitabı 126 sayfadan oluşuyor. İlk kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunan şair Katı, " Bu eserin ortaya çıkmasında katkı sahibi olan herkese teşekkür ediyorum. Şiir yazma çalışmalarımı ilkokul çağlarından bu yana sürdürüyorum ve bu çalışmalara devam edeceğim" diye konuştu .

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği'nden geçtiğimiz yıl mezun olan İsmet Katı hayallerini esere dönüştürmekten çok memnun olduğunu ifade etti.

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