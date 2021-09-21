Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğünün TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenen Modüler Bilim Kampı3 projesi kapsamında Kütahya BİLSEM’den 24 kişilik öğrenci grubu Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezine ziyarette bulundu.

Bilimin toplumda sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulması amacı ile Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüğü’nün TÜBİTAK 4004 programı tarafından desteklenen Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı3 projesi kapsamında Kütahya BİLSEM öğrencileri, DPÜ İLTEM ziyaretinde Merkezimizin faaliyet alanları, ileri teknoloji cihaz ve sistemler ile yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin bilgiler aldılar.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DPÜ İLTEM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tuncer, bu tür ziyaretlerin bilim toplum ve bilim eğitim bütünleşmesine katkı yaptığını ve bilime ilgi duyan ve gelecekte bilimle uğraşmak isteyen yetenekli öğrencilerin motivasyonu için önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kütahya BİLSEM öğrencileri, İleri Teknolojiler Merkezi ve Üniversiteyi ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.

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