Kütahya’da tarihi eser operasyonu

Kütahya Sanayi bölgesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir işyerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen değişik ebatlarda obje ele geçirildi.

Kütahya Merkez İlçe Sanayi bölgesinde Kütahya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Organize Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sanayi bölgesindeki bir işyerinde Y.E. isimli şahsın para karşılığında Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, değişik ebatlardaki objeleri satacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete ekiplerin şüpheli Y.E’nin işyerine düzenledikleri operasyonda kutu içerisinde toplam 18 adet sikke ve 1 adet kolye ile birlikte ucunda takılı obje, 4 adet yüzük, 2 adet objeye el konuldu. Şahsın evinde ve işyerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken, aracında yapılan aramada 11 adet tarihi eser olarak değerlendirilen obje, 1 adet el detektörü ve 1 adet derin arama detektörü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Y.E. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ele geçen objeler Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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