Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı polisten kaçtı, uyuşturucuyla yakalandı 

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan sürücü S.S.B. (28) ve arkadaşı V.Ö. (28), kovalamacayla yakalandı. Polislerin 30 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle şüpheliler gözaltına alındı, S.S.B.'nin ise ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Paşam Sultan Mahallesi´nde, dün gece görev yapan 'Yunus' timleri, şüphe üzerine 43 EV 425 plakalı otomobilin sürücüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarılara aldırmayan sürücünün, kovalamacada önü kesildi. Aracı kullanan S.S.B. ve yanındaki arkadaşı V.Ö., gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 30 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden S.S.B.´ye, ehliyetinin olmadığı belirlenerek, 14 bin 401 lira ceza uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-09-22 12:50:56
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